В полиции рассказали подробности стрельбы в киевском ресторане
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В полиции рассказали подробности стрельбы в киевском ресторане. Человек, который выстрелил себе в голову, находится в больнице без сознания. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
По показаниям свидетелей выяснилось, что человек в течение ночи находился в заведении и употреблял алкоголь.
Сейчас пострадавший без сознания находится в больнице.
Напомним, инцидент произошел сегодня около 7 утра в одном из ресторанов на улице Сечевых Стрельцов в центре Киева. Молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил себе в голову.