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В полиции рассказали подробности стрельбы в киевском ресторане

В полиции рассказали подробности стрельбы в киевском ресторане

Киев • УНН

 • 15092 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В полиции рассказали подробности стрельбы в киевском ресторане. Человек, который выстрелил себе в голову, находится в больнице без сознания. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По показаниям свидетелей выяснилось, что человек в течение ночи находился в заведении и употреблял алкоголь.

Сейчас пострадавший без сознания находится в больнице.

Напомним, инцидент произошел сегодня около 7 утра в одном из ресторанов на улице Сечевых Стрельцов в центре Киева. Молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил себе в голову.

 

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