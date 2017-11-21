У поліції повідомили про посилене патрулювання в Києві у День Гідності та Свободи

"Наймасовіші заходи заплановані у Києві, тож у столицю прибуде чимало людей із інших областей. Тому наше завдання – зробити усе, аби на належному рівні гарантувати порядок і безпеку громадян.

Складна ситуація на сході держави, резонансні злочини у столиці та області, хвиля неправдивих повідомлень про замінування різноманітних об’єктів, насторожлива оперативна інформація і постійна терористична загроза – усе це спонукає нас до посилення заходів безпеки", – йдеться в повідомленні.

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За словами Крищенка, на вулиці столиці додатково вийдуть близько 2 тисяч правоохоронців: як поліцейських, так і військовослужбовців.

"У аеропорту, на залізничному вокзалі та у центральній частині міста, будуть чергувати озброєні патрулі, кінологи та вибухотехніки. Прошу всіх із розумінням ставитися до тимчасових незручностей", – сказав очільник поліції Києва.