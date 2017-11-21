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В полиции сообщили о усиленное патрулирование в Киеве в День Достоинства и Свободы

В полиции сообщили о усиленное патрулирование в Киеве в День Достоинства и Свободы

Киев  •  УНН

 • 22962 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. 21 ноября, в четвертую годовщину Революции Достоинства, когда в Украине будут отмечать День Достоинства и Свободы, полиция усилит патрулирование Киева, сообщил руководитель столичной полиции Андрей Крищенко на странице в Facebook , передает УНН.

"Массовые мероприятия запланированы в Киеве, поэтому в столицу прибудет много людей из других областей. Поэтому наша задача - сделать все, чтобы на должном уровне обеспечить порядок и безопасность граждан.
Сложная ситуация на востоке страны, резонансные преступления в столице и области, волна ложных сообщений о заминировании различных объектов, настораживающая оперативная информация и постоянная террористическая угроза - все это побуждает нас к усилению мер безопасности ", - говорится в сообщении.

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По словам Крищенко, на улицы столицы дополнительно выйдут около 2 тысяч правоохранителей: как полицейских, так и военнослужащих.

"В аэропорту, на железнодорожном вокзале и в центральной части города, будут дежурить вооруженные патрули, кинологи и взрывотехники. Прошу всех с пониманием относиться к временным неудобствам", - сказал глава полиции Киева.

Украинские Национальные Новости

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