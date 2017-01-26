У поліції повідомили подробиці стрілянини поблизу ринку в Одесі

“Постраждалим виявився 62-річний одесит, якого було доставлено до реанімаційного відділення одного з медичних закладів та прооперовано. У чоловіка діагностовано вогнепальне поранення шиї, лівого плеча та закритий перелом лівої плечової кістки”, — повідомили правоохоронці.

З місця події вилучено 4 гільзи калібром 9 мм.

На пошуки зловмисника на мопеді був задіяний весь особовий склад Одеського гарнізону поліції. Патрулюючи територію Одеси у Суворовському районі патрульні поліцейські помітили ймовірного зловмисника, який рухався на мопеді. На вимогу зупинитися водій не відреагував. Він прискорив швидкість та намагався втекти від патрульних, які почали його переслідувати. Проїхавши декілька кварталів, чоловік звернув на вулицю Генерала Бочарова, де, не зупиняючись, зняв шолом та здійснив постріл собі у голову. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Особа загиблого встановлена.

Відомості за фактом смерті чоловіка внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ст.115 (умисне вбивство з приміткою “самогубство”) КК України. Проводяться слідчо-оперативні заходи, спрямовані на встановлення його причетності до стрілянини у Київському районі Одеси.

Нагадаємо, 25 січня, о 16:16 до Таїровського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік на мопеді стріляв у перехожого. Попередньо встановлено, що невідомий на мопеді мав намір заїхати на територію ринку “Київський”, за що отримав зауваження від перехожого. Зловмисник у відповідь на зауваження скоїв постріл у його бік і поїхав в сторону вулиці Глушко.