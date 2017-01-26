В полиции сообщили подробности стрельбы вблизи рынка в Одессе

"Пострадавшим оказался 62-летний одессит, который был доставлен в реанимационное отделение одного из медицинских учреждений и прооперирован. У мужчины диагностированы огнестрельное ранение шеи, левого плеча и закрытый перелом левой плечевой кости ", - сообщили правоохранители.

С места происшествия изъяты 4 гильзы калибра 9 мм.

На поиски злоумышленника на мопеде был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции. Патрулируя территорию Одессы в Суворовском районе патрульные полицейские заметили вероятного злоумышленника, который двигался на мопеде. На требование остановиться водитель не отреагировал. Он увеличил скорость и пытался скрыться от патрульных, которые начали его преследовать. Проехав несколько кварталов, человек повернул на улицу Генерала Бочарова, где, не останавливаясь, снял шлем и выстрелил себе в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте. Личность погибшего установлена.

Сведения по факту смерти мужчины внесены в Единый реестр досудебных расследований, по ст.115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") УК Украины. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление его причастности к стрельбе в Киевском районе Одессы.

Напомним, 25 января, в 16:16 в Таировское отделение полиции поступило сообщение о том, что человек на мопеде стрелял в прохожего. Предварительно установлено, что неизвестный на мопеде намеревался заехать на территорию рынка "Киевский", за что получил замечание от прохожего. Злоумышленник в ответ на замечание совершил выстрел в его сторону и поехал в сторону улицы Глушко.