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У поліції підтвердили, що Гандзюк надали охорону

У поліції підтвердили, що Гандзюк надали охорону

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Поліція надала охорону в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерині Гандзюк, на яку скоїли напад у Херсоні. Про це повідомив перший заступник Голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на прес-службу НПУ.

"Слідчий поліції Херсонської області, в провадженні якого перебуває ця справа (про напад на Гандзюк, - ред.), виніс постанову про застосування заходів безпеки у вигляді фізичної охорони потерпілої", - сказав Аброськін.

Крім того, він зазначив, що для організації роботи та надання допомоги у розкритті цього злочину до Херсона направили представників Головного слідчого управління та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який створений для боротьби з проявами організованої злочинності.

Нагадаємо, в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили невідомою речовиною в Херсоні. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.

"Вийшла, мене облили. Відчула щось тепле. Потім зрозуміла, що одяг почав плавитися. Додому не могла піти. Перехожі намагалися промити водою", - навів слова Гандзюк юрист Масі Найєм. 

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