В полиции подтвердили, что Гандзюк предоставили охрану

"Следователь полиции Херсонской области, в производстве которого находится это дело (о нападении на Гандзюк, - ред.), вынес постановление о применении мер безопасности в виде физической охраны потерпевшей", - сказал Аброськин.

Кроме того, он отметил, что для организации работы и оказания помощи в раскрытии этого преступления в Херсон направили представителей Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований Нацполиции, созданный для борьбы с проявлениями организованной преступности.

Напомним, и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк облили неизвестным веществом в Херсоне. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.

"Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла уйти. Прохожие пытались промыть водой", - привел слова Гандзюк юрист Маси Найем.