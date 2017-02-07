У поліції немає даних про блокування залізничної дороги в Донецькій області – В.Аброськін
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У поліції Донецької області немає інформації про те, що блокада залізничної дороги продовжується. Про це на брифінгу заявив начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін, передає кореспондент УНН.
"В даний час дороги (у Бахматі – ред.) розблоковані, потяги, наскільки мені відомо, рухаються, рухаються пасажирські потяги",- сказав В.Аброськін.
Він додав, що в поліцію не надходило повідомлень від Укрзалізниці про перешкоду руху потягів.
"Наскільки мені відомо, зранку на цьому переїзді ( біля Бахмута, де активісти блокували рух потягів – ред.) знаходилось 5 людей. Я так розумію їм немає де жити і вони мирно відпочивають в наметі, який розташований на цьому периметрі",- сказав В.Аброськін.
Нагадаємо, найближчими днями активісти заблокують ще одну гілку залізничної дороги на Донбасі.