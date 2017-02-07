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У поліції немає даних про блокування залізничної дороги в Донецькій області – В.Аброськін

Київ • УНН

 • 7493 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У поліції Донецької області немає інформації про те, що блокада залізничної дороги продовжується. Про це на брифінгу заявив начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін, передає кореспондент УНН.

У поліції немає даних про блокування залізничної дороги в Донецькій області – В.Аброськін

"В даний час дороги (у Бахматі – ред.) розблоковані, потяги, наскільки мені відомо, рухаються, рухаються пасажирські потяги",- сказав В.Аброськін.

Він додав, що в поліцію не надходило повідомлень від Укрзалізниці про перешкоду руху потягів.

"Наскільки мені відомо, зранку на цьому переїзді ( біля Бахмута, де активісти блокували рух потягів – ред.) знаходилось 5 людей. Я так розумію їм немає де жити і вони мирно відпочивають в наметі, який розташований на цьому периметрі",- сказав В.Аброськін.

Нагадаємо, найближчими днями активісти заблокують ще одну гілку залізничної дороги на Донбасі.

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