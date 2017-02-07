У полиции нет данных о блокировании железной дороги в Донецкой области - В.Аброськин

"В настоящее время дороги (в Бахмуте - ред.) разблокированы, поезда, насколько мне известно, движутся, ездят пассажирские поезда", - сказал В.Аброськин.

Он добавил, что в полицию не поступало сообщений от "Укрзализныци" о препятствовании движению поездов.

"Насколько мне известно, утром на этом переезде (около Бахмута, где активисты блокировали движение поездов - ред.) находилось 5 человек. Я так понимаю им негде жить и они мирно отдыхают в палатке, которая расположена в этом периметре", - сказал В.Аброськин.

Напомним, в ближайшие дни активисты заблокируют еще одну ветку железной дороги на Донбассе.