У полиции нет данных о блокировании железной дороги в Донецкой области - В.Аброськин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. У полиции Донецкой области нет информации о том, что блокада железной дороги продолжается. Об этом на брифинге заявил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает корреспондент УНН.
"В настоящее время дороги (в Бахмуте - ред.) разблокированы, поезда, насколько мне известно, движутся, ездят пассажирские поезда", - сказал В.Аброськин.
Он добавил, что в полицию не поступало сообщений от "Укрзализныци" о препятствовании движению поездов.
"Насколько мне известно, утром на этом переезде (около Бахмута, где активисты блокировали движение поездов - ред.) находилось 5 человек. Я так понимаю им негде жить и они мирно отдыхают в палатке, которая расположена в этом периметре", - сказал В.Аброськин.
Напомним, в ближайшие дни активисты заблокируют еще одну ветку железной дороги на Донбассе.