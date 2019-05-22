У поліції назвали вулиці Києва, на яких стається найбільше ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Київ став лідером серед населених пунктів України за кількістю дорожньо-транспортних пригод, оскільки лише на одній вулиці Басейній торік сталось близько 300 аварій. Про це повідомив Департамент Патрульної поліції Національної поліції України у відповіді на журналістський запит кореспондента УНН.
За даними відомства, найбільша кількість зареєстрованих минулого року ДТП у населених пунктах сталась у Києві.
Зокрема, антирекорди зафіксовані на таких ділянках доріг: на вул. Басейній – 274 ДТП, на проспекті Перемоги на ділянці від вул. Бульварно-Кудрявської до бул. Т.Шевченка – 243 ДТП, на вул. Володимира Антоновича на ділянці від вул. І.Кудрі до бул. Дружби Народів – 174 ДТП, на проспекті П.Григоренка – 123 ДТП.
Нагадаємо, наразі на дорогах державного значення України налічується близько 80 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, зокрема 19 – на трасі Київ-Чоп.
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