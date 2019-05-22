В полиции назвали улицы Киева, на которых происходит наибольшее число ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Киев стал лидером среди населенных пунктов Украины по количеству дорожно-транспортных происшествий, поскольку только на одной улице Бассейной в прошлом году произошло около 300 аварий. Об этом сообщил Департамент патрульной полиции Национальной полиции Украины в ответе на журналистский запрос корреспондента УНН.
По данным ведомства, наибольшее количество зарегистрированных в прошлом году ДТП в населенных пунктах произошло в Киеве.
В частности, антирекорды зафиксированы на таких участках дорог: на ул. Бассейной - 274 ДТП, на проспекте Победы на участке от ул. Бульварно-Кудрявской к бул. Т.Шевченко - 243 ДТП, на ул. Владимира Антоновича на участке от ул. И.Кудри к бул. Дружбы Народов - 174 ДТП на проспекте П. Григоренко - 123 ДТП.
Напомним, в настоящее время на дорогах государственного значения Украины насчитывается около 80 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе 19 - на трассе Киев-Чоп.
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