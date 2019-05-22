В полиции назвали улицы Киева, на которых происходит наибольшее число ДТП

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 40237 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 62023 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 78830 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 92056 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122763 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111553 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137714 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144632 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130133 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130199 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В полиции назвали улицы Киева, на которых происходит наибольшее число ДТП

В полиции назвали улицы Киева, на которых происходит наибольшее число ДТП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Киев стал лидером среди населенных пунктов Украины по количеству дорожно-транспортных происшествий, поскольку только на одной улице Бассейной в прошлом году произошло около 300 аварий. Об этом сообщил Департамент патрульной полиции Национальной полиции Украины в ответе на журналистский запрос корреспондента УНН.

По данным ведомства, наибольшее количество зарегистрированных в прошлом году ДТП в населенных пунктах произошло в Киеве.

В частности, антирекорды зафиксированы на таких участках дорог: на ул. Бассейной - 274 ДТП, на проспекте Победы на участке от ул. Бульварно-Кудрявской к бул. Т.Шевченко - 243 ДТП, на ул. Владимира Антоновича на участке от ул. И.Кудри к бул. Дружбы Народов - 174 ДТП на проспекте П. Григоренко - 123 ДТП.

Напомним, в настоящее время на дорогах государственного значения Украины насчитывается около 80 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе 19 - на трассе Киев-Чоп.

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