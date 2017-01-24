У поїзді "Миколаїв-Москва" прикордонники знайшли шість кг марихуани
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні на українсько-російському кордоні прикордонники Сумського загону у пункті пропуску "Зернове" за інформацією СБУ виявили в поїзді "Миколаїв-Москва" пакети з шістьма кілограмами марихуани. Про це УНН повідомили в Держприкордонслужбі України.
Як стало відомо, пакети з наркотичною речовиною були знайдені службовою собакою в робочому тамбурі в шахті повітропровода. Всього виявлено 10 пакунків із наркотичною речовиною.
Про цю знахідку прикордонники повідомили поліції.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, суд Львова заарештував організатора наркобізнесу.