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У поїзді "Миколаїв-Москва" прикордонники знайшли шість кг марихуани

У поїзді "Миколаїв-Москва" прикордонники знайшли шість кг марихуани

Київ • УНН

 • 7309 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні на українсько-російському кордоні прикордонники Сумського загону у пункті пропуску "Зернове" за інформацією СБУ виявили в поїзді "Миколаїв-Москва" пакети з шістьма кілограмами марихуани. Про це УНН повідомили в Держприкордонслужбі України.

Як стало відомо, пакети з наркотичною речовиною були знайдені службовою собакою в робочому тамбурі в шахті повітропровода. Всього виявлено 10 пакунків із наркотичною речовиною.

Про цю знахідку прикордонники повідомили поліції.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, суд Львова заарештував організатора наркобізнесу.

Українські Національні Новини

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