В поезде "Николаев-Москва" пограничники нашли 6 кг марихуаны
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня на украинско-российской границе пограничники Сумского отряда в пункте пропуска "Зерновое" по информации СБУ обнаружили в поезде "Николаев-Москва" пакеты с шестью килограммами марихуаны. Об этом сообщили УНН в Госпогранслужбе Украины.
Как стало известно, пакеты с наркотическим веществом были найдены служебной собакой в рабочем тамбуре в шахте воздуховода. Всего выявлено 10 пакетов с наркотическим веществом.
Об этой находке пограничники сообщили полиции.
Напомним, как сообщал УНН, суд Львова арестовал организатора наркобизнеса.