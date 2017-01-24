В поезде "Николаев-Москва" пограничники нашли 6 кг марихуаны

Как стало известно, пакеты с наркотическим веществом были найдены служебной собакой в ​​рабочем тамбуре в шахте воздуховода. Всего выявлено 10 пакетов с наркотическим веществом.

Об этой находке пограничники сообщили полиции.

Напомним, как сообщал УНН, суд Львова арестовал организатора наркобизнеса.