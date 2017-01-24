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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В поезде "Николаев-Москва" пограничники нашли 6 кг марихуаны

В поезде "Николаев-Москва" пограничники нашли 6 кг марихуаны

Киев • УНН

 • 7308 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня на украинско-российской границе пограничники Сумского отряда в пункте пропуска "Зерновое" по информации СБУ обнаружили в поезде "Николаев-Москва" пакеты с шестью килограммами марихуаны. Об этом сообщили УНН в Госпогранслужбе Украины.

Как стало известно, пакеты с наркотическим веществом были найдены служебной собакой в ​​рабочем тамбуре в шахте воздуховода. Всего выявлено 10 пакетов с наркотическим веществом.

Об этой находке пограничники сообщили полиции.

Напомним, как сообщал УНН, суд Львова арестовал организатора наркобизнеса.

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