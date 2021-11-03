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У платіжках за комуналку з'явиться новий показник: на ринку газу змінюють правила обліку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вартість газу для споживачів визначатиметься показниками його якості, а в платіжках буде додатково вказуватися спожитий обсяг теплової енергії у перерахунку на кіловат-години. Про це заявили у Міненерго, пише УНН

У платіжках за комуналку з'явиться новий показник: на ринку газу змінюють правила обліку

Деталі

2 листопада Верховна Рада ухвалила закн "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії".

Документ передбачає надання права Кабінету міністрів ухвалювати рішення про перехід на розрахунки та балансування на ринку природного газу в одиницях енергії. Основною метою такого переходу є запровадження диференціації вартості газу, виходячи з показників його якості.

Цитата:

"Закон передбачає, що у платіжках за послугу постачання теплової енергії буде додатково вказуватись спожитий обсяг теплової енергії у перерахунку на кіловат-години. Це сприятиме підвищенню енергоефективності у побутовій сфері за рахунок того, що споживач матиме змогу порівнювати спожиті обсяги газу в одиницях енергії з іншими видами енергії (наприклад, електроенергії) і управляти власним споживанням", - пояснили в Міненерго.

"Облік природного газу в енергетичних одиницях є більш об’єктивним, оскільки забезпечується більш коректне та справедливе ціноутворення, полегшується складання енергетичного балансу підприємств та стає більш прозорим аналіз ефективності використання газу у порівнянні з іншими енергоносіями. Крім того, споживачі будуть сплачувати справедливу ціну за газ, що залежатиме від його якості, а не обсягу споживання", - прокоментував заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

Що ще змінюється

Також очікується, що закон сприятиме приведенню параметрів газу на внутрішньому ринку до його параметрів на митному кордоні України з ЄС. Це стане передумовою для інтеграції українського ринку з газовим ринком ЄС, зокрема залучення європейських партнерів до використання газотранспортної системи України та її газосховищ.

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