У Пхьончхані продовжує поширюватися норовірусна інфекція
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У південнокорейському Пхьончхані продовжили фіксувати нові випадки зараження так званої інфекцією норовірус, інформує УНН з посиланням на Reuters і USA Today.
Наразі зафіксували 19 нових випадків захворювання вірусом, що викликає блювоту і діарею. З нових три були співробітниками служби безпеки, які перебували в молодіжному центрі для Олімпійських ігор. Основна частина постраждалих від спалаху - співробітники служби безпеки, які живуть в центрі.
За даними організаційного комітету Пхьончхані ("POCOG"), з карантину було випущено шістдесят вісім людей із 177 заражених. Поки жоден випадок не був зафіксований серед спортсменів.
Задля приглушення спалаху інфекції кілька агентств об'єдналися, перевіряючи якість води та інспекції, що проводяться на місцях, ресторанах, готелях і робітників.
Зазначимо, що "POCOG" призначив спостерігача для щоденного прибирання олімпійських об'єктів і апартаментів, де зупиняються спортсмени, організатори і ЗМІ. Уряд Південної Кореї також розповсюдив тисячі пляшок ручних дезінфікуючих засобів, щоб допомогти зупинити спалах.
Примітно, що дана інфекція вважається дуже заразною і поширюється через заражену їжу і воду або фізичний контакт з інфікованими людьми.
Нагадаємо, що вірус вибухнув раніше церемонії відкриття в Пхенчхані і привів до карантину близько 1200 співробітників служби безпеки.