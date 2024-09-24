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У Північному морі дрейфує судно із російською селітрою: чому вже п'ять портів відмовили йому у ремонті

Київ • УНН

 • 16394 перегляди

Суховантаж Ruby з 20 тис. тонн аміачної селітри дрейфує в Північному морі через пошкодження керма. Порти відмовляють у ремонті через небезпечний вантаж, експерти порівнюють його вибухову силу з атомними бомбами.

Вже кілька днів суховантажне судно Ruby під прапором Мальти дрейфує в Північному морі. На його борту - 20 000 тонн аміачної селітри, яка використовується для виробництва добрив, передає УНН із посиланням на Bild.

Видання зауважує, що саме селітра вибухнула у порту Бейрута у 2020 році. Ruby прийняла його на борт наприкінці серпня в Кандалакші (Мурманська область) і йшла з ним до Іспанії. За кілька днів судно потрапило в шторм і пошкодило кермо. З того часу воно обмежене в маневрах.

Ruby намагалася зайти на ремонт у порт Тромсе у Норвегії. Але через вибухонебезпечний вантаж їй відмовили. Тоді місцем проведення ремонту обрали Клайпеду у Литві. Але й тамтешня влада відкинула заявку. Так само вчинили шведські порти Гетеборг і Уддевалла. Суховантаж вирішив іти на Мальту. Але порт Валлетти також відмовив у заході, заявивши, що спочатку він має вивантажити селітру.

Експерти поділяють побоювання влади тих країн, які відмовили Ruby у ремонті. На думку англійського аналітика Роланда Алфорда, вантаж на борту має таку ж вибухову силу, як атомні бомби в Хіросімі та Нагасакі, пише журнал Newsweek.

Джейкоб Каарсбо з датського аналітичного центру Europe розповів телеканалу DR, що Ruby поводилася "підозріло". За його словами, не виключено, що це є частиною гібридної операції рф.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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