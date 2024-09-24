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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Северном море дрейфует судно с российской селитрой: почему уже пять портов отказали ему в ремонте

В Северном море дрейфует судно с российской селитрой: почему уже пять портов отказали ему в ремонте

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 17:35  •  2445 просмотра

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Сухогруз Ruby с 20 тыс. тонн аммиачной селитры дрейфует в Северном море из-за повреждения руля. Порты отказывают в ремонте из-за опасного груза, эксперты сравнивают его взрывную силу с атомными бомбами.

Уже несколько дней сухогруз Ruby под флагом Мальты дрейфует в Северном море. На его борту - 20 000 тонн аммиачной селитры, которая используется для производства удобрений, передает УНН со ссылкой на Bild.

Издание отмечает, что именно селитра взорвалась в порту Бейрута в 2020 году. Ruby приняла его на борт в конце августа в Кандалакше (Мурманская область) и шла с ним в Испанию. Через несколько дней судно попало в шторм и повредило руль. С тех пор оно ограничено в маневрах.

Ruby пыталась зайти на ремонт в порт Тромсе в Норвегии. Но из-за взрывоопасного груза ей отказали. Тогда местом проведения ремонта выбрали Клайпеду в Литве. Но и тамошняя власть отвергла заявку. Так же поступили шведские порты Гетеборг и Уддевалла. Сухогруз решил идти на Мальту. Но порт Валлетты также отказал в заходе, заявив, что сначала он должен выгрузить селитру.

Эксперты разделяют опасения властей тех стран, которые отказали Ruby в ремонте. По мнению английского аналитика Роланда Алфорда, груз на борту имеет такую же взрывную силу, как атомные бомбы в Хиросиме и Нагасаки, пишет журнал Newsweek.

Джейкоб Каарсбо из датского аналитического центра Europe рассказал телеканалу DR, что Ruby вела себя "подозрительно". По его словам, не исключено, что это является частью гибридной операции рф.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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