В Северном море дрейфует судно с российской селитрой: почему уже пять портов отказали ему в ремонте
Киев • УНН
Сухогруз Ruby с 20 тыс. тонн аммиачной селитры дрейфует в Северном море из-за повреждения руля. Порты отказывают в ремонте из-за опасного груза, эксперты сравнивают его взрывную силу с атомными бомбами.
Уже несколько дней сухогруз Ruby под флагом Мальты дрейфует в Северном море. На его борту - 20 000 тонн аммиачной селитры, которая используется для производства удобрений, передает УНН со ссылкой на Bild.
Издание отмечает, что именно селитра взорвалась в порту Бейрута в 2020 году. Ruby приняла его на борт в конце августа в Кандалакше (Мурманская область) и шла с ним в Испанию. Через несколько дней судно попало в шторм и повредило руль. С тех пор оно ограничено в маневрах.
Ruby пыталась зайти на ремонт в порт Тромсе в Норвегии. Но из-за взрывоопасного груза ей отказали. Тогда местом проведения ремонта выбрали Клайпеду в Литве. Но и тамошняя власть отвергла заявку. Так же поступили шведские порты Гетеборг и Уддевалла. Сухогруз решил идти на Мальту. Но порт Валлетты также отказал в заходе, заявив, что сначала он должен выгрузить селитру.
Эксперты разделяют опасения властей тех стран, которые отказали Ruby в ремонте. По мнению английского аналитика Роланда Алфорда, груз на борту имеет такую же взрывную силу, как атомные бомбы в Хиросиме и Нагасаки, пишет журнал Newsweek.
Джейкоб Каарсбо из датского аналитического центра Europe рассказал телеканалу DR, что Ruby вела себя "подозрительно". По его словам, не исключено, что это является частью гибридной операции рф.