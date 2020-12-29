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У Північній Македонії затримали вісім людей через підозру в підготовці терактів

Київ • УНН

 • 12544 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Північній Македонії затримали вісім людей за підозрою в підготовці терактів, повідомила місцева поліція 28 грудня, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

У Північній Македонії затримали вісім людей через підозру в підготовці терактів

Влада підозрює, що затримані мають зв’язки з екстремістським угрупованням “Ісламська держава”.

Чоловіків затримали пізно ввечері 27 грудня в столиці Скоп’є й місті Куманово після розслідування, яке тривало кілька місяців, йдеться в заяві.

Одного з підозрюваних раніше вже затримували за участь в “Ісламській державі”.

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Вісьмох людей звинувачують у створенні терористичної організації, яка базується на ідеології “Ісламської держави” “для здійснення вбивств та руйнування громадських будівель” з метою створення атмосфери страху та небезпеки. Їм закидають створення саморобних вибухових пристроїв.

За даними слідства, чоловіки ділилися своїми планами, включно зі схемами створення вибухових жилетів для смертників, на онлайн-платформі.

Поліція не уточнила, хто або що мало стати ціллю угруповання. Затриманим від 21 до 31 року. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Офіцери також вилучили велику кількість зброї на восьми локаціях на півночі країни.

Північна Македонія має велику здебільшого мусульманську албанську громаду. У країні та регіоні спостерігається активність радикальних ісламістів.

Поліція заявила, що затримані належать до того ж угруповання, що й троє заарештованих у вересні, яких затримали за підозрою у зберіганні великої кількості амуніції, мін та вибухівки біля Куманова.

Як повідомляв УНН, на Луганщині судитимуть колишнього військового ЗСУ, який підозрюється у незакінченому замаху на вчинення ряду терористичних актів, зокрема закладанні вибухівки біля госпіталю та залізничної станції.

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