У Північній Македонії погромили пам'ятник російському консулу

Деталі

“Вандали зламали декілька гранітних плит, які є частиною пам’ятника „Російський хрест“ в Бітолі, встановленого в міському парку. Сьогодні вранці плитка перебувала на землі, сходи була пошкоджена”, — йдеться в повідомленні. Поліція не має інформації про зловмисників.

Довідка

Пам’ятник “Російський хрест” досягає 9 м в висоту, на його постаменті написано: “На честь і во славу російського імператорського консула Його Високоповажності Олександра Аркадійовича Ростковського (1860-1903) до 100-річчя його загибелі. 8 серпня 2003 року громадяни Бітоли”.