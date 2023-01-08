У Південному Судані затримали журналістів через відео, на якому президент нібито не зміг стримати сечовипускання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У Південному Судані шістьох журналістів затримали через поширення кадрів, на яких видно, як президент Сальва Кіїр, схоже, не зміг стримати сечовипускання на публічному заході, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
На кадрах, які зняті у грудні, видно темну пляму на сірих брюках 71-річного президента, коли він стояв під час виконання національного гімну на заході.
Відео не виходило в ефір по телебаченню, але згодом поширилося в соціальних мережах.
Президент Спілки журналістів Південного Судану Патрік Ойєт повідомив, що журналісти, які працюють з державною телерадіомовною корпорацією Південного Судану, затримані у вівторок і середу.
Їх “підозрюють у тому, що вони знають, як з’явилося відео, на якому президент мочиться”, — сказав він Reuters.
Затримані журналісти — оператори Джозеф Олівер і Мустафа Осман, відеоредактор Віктор Ладо, автор статті Джейкоб Бенджамін, а також Чербек Рубен і Джоваль Томбе з диспетчерської, повідомив Ойет.
“Ми стурбовані тим, що ті, хто зараз затримані, перебувають під вартою довше, ніж це передбачено законом”, — додав він.
За законом, влада Південного Судану має право затримувати підозрюваних лише на 24 години до того, як вони постануть перед суддею.
За словами представника Комітету захисту журналістів у країнах Африки на південь від Сахари Мутокі Мумо, цей інцидент “вписується в загальну картину, коли співробітники служб безпеки вдаються до довільних затримань, коли чиновники вважають висвітлення подій несприятливим для себе”.
Доповнення
Кіїр обіймає посаду президента з моменту здобуття Південним Суданом незалежності у 2011 році. Урядовці неодноразово спростовували чутки, що циркулюють у соціальних мережах, про те, що він нездужає.