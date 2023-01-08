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У Південному Судані затримали журналістів через відео, на якому президент нібито не зміг стримати сечовипускання

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. У Південному Судані шістьох журналістів затримали через поширення кадрів, на яких видно, як президент Сальва Кіїр, схоже, не зміг стримати сечовипускання на публічному заході, пише УНН з посиланням на Reuters.

У Південному Судані затримали журналістів через відео, на якому президент нібито не зміг стримати сечовипускання

Деталі

На кадрах, які зняті у грудні, видно темну пляму на сірих брюках 71-річного президента, коли він стояв під час виконання національного гімну на заході.

Відео не виходило в ефір по телебаченню, але згодом поширилося в соціальних мережах.

Президент Спілки журналістів Південного Судану Патрік Ойєт повідомив, що журналісти, які працюють з державною телерадіомовною корпорацією Південного Судану, затримані у вівторок і середу.

Їх “підозрюють у тому, що вони знають, як з’явилося відео, на якому президент мочиться”, — сказав він Reuters.

Затримані журналісти — оператори Джозеф Олівер і Мустафа Осман, відеоредактор Віктор Ладо, автор статті Джейкоб Бенджамін, а також Чербек Рубен і Джоваль Томбе з диспетчерської, повідомив Ойет.

“Ми стурбовані тим, що ті, хто зараз затримані, перебувають під вартою довше, ніж це передбачено законом”, — додав він.

За законом, влада Південного Судану має право затримувати підозрюваних лише на 24 години до того, як вони постануть перед суддею.

За словами представника Комітету захисту журналістів у країнах Африки на південь від Сахари Мутокі Мумо, цей інцидент “вписується в загальну картину, коли співробітники служб безпеки вдаються до довільних затримань, коли чиновники вважають висвітлення подій несприятливим для себе”.

Доповнення

Кіїр обіймає посаду президента з моменту здобуття Південним Суданом незалежності у 2011 році. Урядовці неодноразово спростовували чутки, що циркулюють у соціальних мережах, про те, що він нездужає.

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