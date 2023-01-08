В Южном Судане задержали журналистов из-за видео, на котором президент якобы не смог сдержать мочеиспускание
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Южном Судане шестерых журналистов задержали из-за распространения кадров, на которых видно, как президент Сальва Киир, похоже, не смог сдержать мочеиспускание на публичном мероприятии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
На кадрах, которые сняты в декабре, видно темное пятно на серых брюках 71-летнего президента, когда он стоял во время исполнения национального гимна на мероприятии.
Видео не выходило в эфир по телевидению, но впоследствии распространилось в социальных сетях.
Президент Союза журналистов Южного Судана Патрик Ойет сообщил, что журналисты, работающие с государственной телерадиовещательной корпорацией Южного Судана, задержаны во вторник и среду.
Их “подозревают в том, что они знают, как появилось видео, на котором президент мочится”, — сказал он Reuters.
Задержанные журналисты — операторы Джозеф Оливер и Мустафа Осман, видеоредактор Виктор Ладо, автор статьи Джейкоб Бенджамин, а также Чербек Рубен и Джоваль Томбе из диспетчерской, сообщил Ойет.
“Мы обеспокоены тем, что те, кто сейчас задержаны, находятся под стражей дольше, чем это предусмотрено законом”, — добавил он.
По закону, власти Южного Судана имеют право задерживать подозреваемых только на 24 часа до того, как они предстанут перед судьей.
По словам представителя Комитета защиты журналистов в странах Африки к югу от Сахары Мутоки Мумо, этот инцидент “вписывается в общую картину, когда сотрудники служб безопасности прибегают к произвольным задержаниям, когда чиновники считают освещение событий неблагоприятным для себя”.
Дополнение
Киир занимает пост президента с момента обретения Южным Суданом независимости в 2011 году. Правительственные чиновники неоднократно опровергали слухи, циркулирующие в социальных сетях, о том, что он нездоров.