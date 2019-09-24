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У Південній Кореї зафіксовано другий випадок АЧС

У Південній Кореї зафіксовано другий випадок АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Південній Кореї зафіксовано другий випадок африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на euromeatnews.

За даними міністерства продовольства, сільського, лісового і рибного господарства країни, спалах АЧС зареєстрована в повіті Йончхон провінції Кьонгідо.

Через спалах захворювання довелося знищити 4,7 тисяч свиней. У регіоні введено карантин на забій і переміщення тварин.

Нагадаємо, перший випадок АЧС в Південній Кореї зареєстрували у вівторок, 17 вересня, на одній з ферм міста Пхаджу.

Також нагадаємо, в Україні АЧС не вщухає вже шостий рік. У поточному році було зафіксовано вже більше 40 випадків хвороби. У минулому — 145.

Експерти і фермери звинувачують владу в особі Держпродспоживслужби в нездатності якісно протистояти вірусу.

Як наслідок, Україна зазнає збитків, зростає кількість імпортованої свинини, а на внутрішньому ринку — на свинину і сало — ростуть ціни. І, як зазначив політик Сергій Тригубенко, у вітчизняних магазинах свинина вже коштує дорожче, ніж в ЄС.

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