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У Південній Кореї заарештували колишнього міністра оборони

Київ • УНН

 • 9795 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Суд Південної Кореї заарештував колишнього міністра оборони країни Кім Кван Чжина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yonhap.

Екс-міністр звинувачується в тому, що під час уряду колишнього президента Південної Кореї Лі Мен Бака зловживав владою і допустив політичне втручання в військовий кримінальний кодекс.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр оборони Японії подала у відставку

Кім Кван Чжина і його заступника також звинувачують в тому, що вони використовували офіцерів для пропаганди режиму колишнього президента в інтернеті.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон подав у відставку через "невідповідну поведінку".

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