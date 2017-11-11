У Південній Кореї заарештували колишнього міністра оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Суд Південної Кореї заарештував колишнього міністра оборони країни Кім Кван Чжина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yonhap.
Екс-міністр звинувачується в тому, що під час уряду колишнього президента Південної Кореї Лі Мен Бака зловживав владою і допустив політичне втручання в військовий кримінальний кодекс.
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Кім Кван Чжина і його заступника також звинувачують в тому, що вони використовували офіцерів для пропаганди режиму колишнього президента в інтернеті.
Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон подав у відставку через "невідповідну поведінку".