У Південній Кореї заарештували колишнього міністра оборони

Екс-міністр звинувачується в тому, що під час уряду колишнього президента Південної Кореї Лі Мен Бака зловживав владою і допустив політичне втручання в військовий кримінальний кодекс.

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Кім Кван Чжина і його заступника також звинувачують в тому, що вони використовували офіцерів для пропаганди режиму колишнього президента в інтернеті.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон подав у відставку через "невідповідну поведінку".