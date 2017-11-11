В Южной Корее арестовали бывшего министра обороны

Экс-министр обвиняется в том, что во время правительства бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака злоупотреблял властью и допустил политическое вмешательство в военный уголовный кодекс.

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Ким Кван Чжина и его заместителя также обвиняют в том, что они использовали офицеров для пропаганды режима бывшего президента в интернете.

Напомним, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за "несоответствующее поведение".