В Южной Корее арестовали бывшего министра обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Суд Южной Кореи арестовал бывшего министра обороны страны Ким Кван Чжина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap.
Экс-министр обвиняется в том, что во время правительства бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака злоупотреблял властью и допустил политическое вмешательство в военный уголовный кодекс.
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Ким Кван Чжина и его заместителя также обвиняют в том, что они использовали офицеров для пропаганды режима бывшего президента в интернете.
Напомним, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за "несоответствующее поведение".