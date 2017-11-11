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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 19028 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 49805 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 69461 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 76426 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 77245 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62495 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 99758 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100730 просмотра

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В Южной Корее арестовали бывшего министра обороны

В Южной Корее арестовали бывшего министра обороны

Киев  •  УНН

 • 9792 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Суд Южной Кореи арестовал бывшего министра обороны страны Ким Кван Чжина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap.

Экс-министр обвиняется в том, что во время правительства бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака злоупотреблял властью и допустил политическое вмешательство в военный уголовный кодекс.

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Ким Кван Чжина и его заместителя также обвиняют в том, что они использовали офицеров для пропаганды режима бывшего президента в интернете.

Напомним, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за "несоответствующее поведение".

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