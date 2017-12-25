У Південній Кореї заарештований власник фітнес-центру, де при пожежі загинуло 29 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Поліція Республіки Корея заарештувала власника і коменданта спортивно-розважального комплексу, де у результаті пожежі загинули 29 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Korea Joongang Daily.
Двоє затриманих звинувачуються в недбалості, що призвела до загибелі людей, а також порушенні правил пожежної безпеки, зазначає видання. За його даними, поліція встановила, що під час пожежі двері пожежного виходу на другому поверсі були заблоковані, через що відвідувачі розташованої там сауни не змогли покинути приміщення.
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Крім того, не спрацювала автоматична система пожежогасіння на автомобільній парковці всередині будівлі, де через коротке замикання почалося загоряння. Розслідування також показало, що на верхніх поверхах були незаконно прибудовані два балкони, обшиті горючим утеплювачем, що сприяло швидкому поширенню вогню.
Нагадуємо, у місті Чечхон в Південній Кореї сталася пожежа в будівлі фітнес-центру, щонайменше 29 людей загинули, ще 26 зазнали поранень.