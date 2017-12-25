В Южной Корее арестован владелец фитнес-центра, где при пожаре погибли 29 человек

Двое задержанных обвиняются в халатности, приведшей к гибели людей, а также нарушении правил пожарной безопасности, отмечает издание. По его данным, полиция установила, что во время пожара двери пожарного выхода на втором этаже были заблокированы, из-за чего посетители расположенной там сауны не смогли покинуть помещение.

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Кроме того, не сработала автоматическая система пожаротушения на автомобильной парковке внутри здания, где в результате короткого замыкания началось возгорание. Расследование также показало, что на верхних этажах были незаконно пристроены два балкона, обшитые горючим утеплителем, что также способствовало быстрому распространению огня.

Напоминаем, в городе Чечхон в Южной Корее произошел пожар в здании фитнес-центра, по меньшей мере 29 человек погибли, еще 26 получили ранения.