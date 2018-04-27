У південній частині Тихого океану почалося масштабне виверження вулкану
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Через виверження вулкану Манаро у південній частині Тихого океану чиновники Вануату розпорядилися почати масову евакуацію, проте її проведенню заважають складні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на Weather Channel.
На острові було оголошено надзвичайний стан, багато людей почали відчувати проблеми з диханням, тому що в повітря потрапили дим і попіл вулкана.
Крім того, евакуації заважає сильний дощ, який викликав повені і зсуви.
Як повідомляв УНН, на японському острові Кюсю 19 квітня сталося виверження вулкана Кірісіма.
Виверження групи вулканів сталося недалеко від вулкана Іо на висоті 1700 метрів над рівнем моря в 15:43 за місцевим часом.