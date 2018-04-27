В южной части Тихого океана началось масштабное извержение вулкана
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Из-за извержения вулкана Манара в южной части Тихого океана чиновники Вануату распорядились начать массовую эвакуацию, однако ее проведению мешают сложные погодные условия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Weather Channel.
На острове было объявлено чрезвычайное положение, многие люди начали испытывать проблемы с дыханием, потому что в воздух попали дым и пепел вулкана.
Кроме того, эвакуации мешает сильный дождь, который вызвал наводнения и оползни.
Как сообщал УНН, на японском острове Кюсю 19 апреля произошло извержение вулкана Кирисима.
Извержение группы вулканов произошло недалеко от вулкана Ио на высоте 1700 метров над уровнем моря в 15:43 по местному времени.