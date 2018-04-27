В южной части Тихого океана началось масштабное извержение вулкана

На острове было объявлено чрезвычайное положение, многие люди начали испытывать проблемы с дыханием, потому что в воздух попали дым и пепел вулкана.

Кроме того, эвакуации мешает сильный дождь, который вызвал наводнения и оползни.



Как сообщал УНН, на японском острове Кюсю 19 апреля произошло извержение вулкана Кирисима.



Извержение группы вулканов произошло недалеко от вулкана Ио на высоте 1700 метров над уровнем моря в 15:43 по местному времени.