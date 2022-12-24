У Південній Африці вибухнув бензовоз, щонайменше 10 людей загинули і близько 40 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули і близько 40 отримали поранення внаслідок вибуху цистерни з пальним біля лікарні на схід від Йоганнесбурга. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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Цистерна застрягла під низьким мостом у суботу вранці в місті Боксбург, приблизно за 100 м від Меморіальної лікарні Тамбо.
Пацієнти були евакуйовані з аварійного корпусу лікарні після того, як внаслідок вибуху обвалилася частина даху. Вантажівка перевозила зріджений нафтовий газ.
“Судячи з усього, бензовоз заїхав під міст метро і застряг там, і через тертя загорівся”, — цитує прессекретаря екстрених служб Вільяма Нтладі.
Коли пожежники намагалися загасити полум’я, пролунав другий потужний вибух, зафіксований на аматорському відео, який знищив пожежну машину і два автомобілі. Є побоювання, що кількість загиблих може зрости, оскільки 19 осіб перебувають у критичному стані, а ще 15 — у стабільному, але серйозно постраждали, повідомляє AFP.
Очевидець Майкл Кулінджи описав вибух як “більше схожий на бомбу” і повідомив агентству Reuters, що бачив вогонь під мостом.
Інший свідок, Жан-Марі Буйсен, сказала, що бачила “величезне полум’я приблизно о 06:35 за місцевим часом і подумала, що “це схоже на 6,5 балів за шкалою Ріхтера”, повідомляє Reuters.