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В Южной Африке взорвался бензовоз, по меньшей мере 10 человек погибли и около 40 получили ранения

В Южной Африке взорвался бензовоз, по меньшей мере 10 человек погибли и около 40 получили ранения

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли и около 40 получили ранения в результате взрыва цистерны с горючим возле больницы к востоку от Йоханнесбурга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Цистерна застряла под низким мостом в субботу утром в городе Боксбург, примерно в 100 м от Мемориальной больницы Тамбо.
Пациенты были эвакуированы из аварийного корпуса больницы после того, как в результате взрыва обрушилась часть крыши. Грузовик перевозил сжиженный нефтяной газ.

“Судя по всему, бензовоз заехал под мост метро и застрял там, и из-за трения загорелся”, — цитирует пресс-секретаря экстренных служб Уильяма Нтлади.

Когда пожарные пытались погасить пламя, раздался второй мощный взрыв, зафиксированный на любительском видео, уничтожившем пожарную машину и два автомобиля. Есть опасения, что количество погибших может возрасти, поскольку 19 человек находятся в критическом состоянии, а еще 15 — в стабильном, но серьезно пострадали, сообщает AFP.

Очевидец Майкл Кулинджи описал взрыв как “более похожий на бомбу” и сообщил агентству Reuters, что видел огонь под мостом.

Другой свидетель, Жан-Мари Буйсен, сказала, что видела “огромное пламя примерно в 06:35 по местному времени и подумала, что “это похоже на 6,5 баллов по шкале Рихтера”, сообщает Reuters.

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