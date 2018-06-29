У південних районах Сирії вступило в силу припинення вогню на 12 годин

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Сирійські війська Башара Асада та збройні угруповання припинили у п’ятницю вогонь з 00:00 за місцевим часом (23:00 за київським часом, 28 червня) в південних районах країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al Mayadeen.

За його інформацією, перемир’я триватиме 12 годин.

З боку командування збройними силами республіки ніяких заяв із цього приводу поки не надходило.

18 червня сирійські війська Башара Асада почали операцію проти ісламістського терористичного угрупування “Джебхат ан-Нусра” та формування збройної опозиції для відновлення контролю над південною провінцією Дераа і виходу до кордону з Йорданією. Сили режиму Асада і його прихильники протягом шести днів наносять інтенсивні удари зі землі і повітря по підконтрольним збройній опозиції районам Бурса Харі, Ладжат і Хіракі на сході Дераа.

Агентство SANA повідомило в четвер, що близько 1,5 тис. бійців Сирійської вільної армії здалися урядовим силам у місцевості Керім-ель-Джануб і Шаара на сході провінції. У рядах цього угруповання, що контролювало більшу частину Дераа, стався розкол.

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