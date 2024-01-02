У Південній Кореї чоловік намагався вбити лідера опозиції: політик у лікарні
Київ • УНН
Лідер південнокорейської опозиції Лі Чже Мён був госпіталізований після удару ножем у шию під час прес-конференції в Пусані; нападник був затриманий.
Лідера Демократичної партії, основної опозиційної сили Південної Кореї Лі Чже Мена було поранено в шию під час візиту в Пусан. Про це з посиланням на Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що на політика напали під час пресконференції, яку він проводив у місті Пусан.
Чоловік з паперовою короною на голові з ім'ям Лі, якому на вигляд 50-60 років, попросив у лідера опозиції автограф, а потім кинувся на нього та завдав поранення ножем. Після цього політик упав на землю.
Нападника затримала поліція, він відмовився відповідати на запитання щодо своїх мотивів.
Лідер опозиції наразі перебуває у свідомості в одній із лікарень Сеула. За словами медиків, у Лі пошкоджена яремна вена.
Доповнення
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль висловив глибоку стурбованість безпекою Лі Чже Мена та наказав поліції та відповідним органам швидко встановити факти та докласти всіх зусиль, щоб швидко транспортувати постраждалого до лікарні та надати йому лікування.
Юн також підкреслив, що подібне насильство ніколи не повинно допускатися ні за яких обставин.
Нагадаємо
У Південній Кореї під час навчань розбився американський винищувач F-16. Літак впав у Жовте море під час навчань після зльоту з авіабази Кунсан, але пілот благополучно катапультувався і був врятований.