У підсумковому документі саміту ЄС згадають про українських моряків і "паспортизацію"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У проекті документа за підсумками засідання Ради ЄС 20-21 червня велика частина присвячена Росії та її порушенням міжнародного права, а також мінським угодам. Про це передає УНН з посиланням на повідомлення в Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Досить багато про Росію в проекті висновків Ради ЄС. Заклик звільнити 24 моряків, захоплених в районі Керченської протоки, невизнання незаконно виданих російських паспортів і заклик відновити переговори щодо мінських угод", - написав журналіст.
Нагадаємо, найближчий саміт ЄС відбудеться 20-21 червня в Брюсселі. Очікується, що на засіданні буде узгоджений стратегічний порядок денний Євросоюзу на період з 2019 по 2024 рік і вирішено питання про чергове продовження санкцій проти РФ, термін дії яких завершується 31 липня 2019 року.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що ЄС готує нові санкції проти Москви за "паспортизацію".
Як повідомляв УНН, напередодні постійні представники Євросоюзу в Брюсселі погодили продовження санкцій, пов'язаних з інвестуванням в Крим.