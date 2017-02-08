У підозрюваних у вбивстві П.Шеремета були спільники - А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У двох підозрюваних у вбивстві П.Шеремета були спільники, які проводили розвідку. Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
"Ми подали на відео кількох людей, які можливо проводили розвідку. Маршрути їх пересування були стикові", - сказав А.Аваков.
За його словами ці особи знімали місця де встановлені камери, знімали провулки, а також перевіряли чи відкривається решітка.
"Ми бачимо в різні дні на одних і тих же місцях тих же людей, які до речі міняють свою зовнішність, що виключає можливість рахувати їх як туристів", - сказав новообраний глава Нацполіції Сергій Князєв, коментуючи відеозаписи камер спостереження.
За його словами, ці особи могли стежити за П.Шереметом і вивчати його маршрути.
Він зазначив, що за годину до вбивства відеокамера зафіксувала жінку в окулярах, яка обернулася в напрямку авто, де вже була закладена вибухівка.
С.Князєв зазначив, що після вибуху ця ж жінка поверталася обходячи місце злочину.
Крім того, за його словами, слідчі встановили імовірне місце злочинця, який здетонував вибухівку.
В свою чергу, Сергій Тихонов заявив що дані особи чітко знали маршрут до місця перебування автомобіля П.Шеремета. Він також додав, що підозрювана спостерігала за вибухом із будинку.
Як повідомляв УНН, основною версією вбивства журналіста Павла Шеремета слідство розглядає професійну діяльність в Україні і за кордоном.
Нагадаємо, вранці 20 липня в середмісті Києва вибухнуло авто, в якому перебував журналіст Павло Шеремет. Слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство. Інцидент стався на розі вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вибух прогримів о 7:45 під час руху авто.