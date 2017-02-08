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У подозреваемых в убийстве П.Шеремета были сообщники - А.Аваков

Киев • УНН

 • 8695 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. У двоих подозреваемых в убийстве П.Шеремета были сообщники, которые проводили разведку. Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

У подозреваемых в убийстве П.Шеремета были сообщники - А.Аваков

"Мы подали на видео несколько человек, которые возможно проводили разведку. Маршруты их передвижения были стыковые", - сказал А.Аваков.

По его словам эти лица снимали места где установлены камеры, снимали переулки, а также проверяли открывается ли решетка.

"Мы видим в разные дни в одних и тех же местах тех же людей, которые кстати меняют свою внешность, что исключает возможность считать их как туристов", - сказал новоизбранный глава Нацполиции Сергей Князев, комментируя видеозаписи камер наблюдения.

По его словам, эти лица могли следить за П.Шереметом и изучать его маршруты.

Он отметил, что за час до убийства видеокамера зафиксировала женщину в очках, которая обернулась в направлении авто, где уже была заложена взрывчатка.

С.Князев отметил, что после взрыва эта же женщина возвращалась обходя место преступления.

Кроме того, по его словам, следователи установили вероятное место нахождения преступника, который сдетонировал взрывчатку.

В свою очередь, Сергей Тихонов заявил, что данные лица четко знали маршрут к месту нахождения автомобиля П.Шеремета. Он также добавил, что подозреваемая наблюдала за взрывом из дома.

Как сообщал УНН, основной версией убийства журналиста Павла Шеремета следствие рассматривает профессиональную деятельность в Украине и за рубежом.

Напомним, утром 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет. Следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Взрыв прогремел в 7:45 во время движения авто.

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