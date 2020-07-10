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У підкупі голови Фонду держмайна підозрюють адвоката

У підкупі голови Фонду держмайна підозрюють адвоката

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Громадянином, якому повідомлено про підозру у підкупі за 800 тис. доларів голови Фонду держмайна, виявився адвокат. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За дорученням Генерального прокурора прокурори САП спільно з детективами НАБУ повідомили про підозру адвокату в наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369 КК України)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за даними слідства, адвокат пропонував голові Фонду державного майна України 800 тис. доларів США за призначення на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією.

Чоловіка затримали одразу після надання ним першої частини обумовленої суми - 200 тис. доларів США.

Українські Національні Новини

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