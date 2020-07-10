В подкупе главы Фонда госимущества подозревают адвоката
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Гражданином, которому сообщено о подозрении в подкупе за 800 тыс. долларов председателя Фонда госимущества, оказался адвокат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
"По поручению Генерального прокурора прокуроры САП совместно с детективами НАБУ сообщили о подозрении адвокату в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 369 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Напомним, по данным следствия, адвокат предлагал главе Фонда государственного имущества Украины 800 тыс. долларов США за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.
Мужчину задержали сразу после предоставления им первой части оговоренной суммы - 200 тыс. долларов США.