У ПФУ повідомили, скільком пенсіонерам перераховують пенсії за кордон

Відповідно до міжнародних договорів про соціальне забезпечення та чинного законодавства, Пенсійним фондом України здійснюється щоквартальний переказ пенсій громадянам України, які виїхали на постійне проживання за кордон до держав, з якими укладено міждержавні договори у сфері пенсійного забезпечення.

"За 9 місяців 2017 року проведено переказ пенсій 132 особам на суму 95 474,88 дол. США та 3969 особам на суму 1 345 835,17 євро", - повідомили у ПФУ.

Переказ коштів здійснюється через Державний експортно-імпортний банк України.

Нагадаємо, майже половина усіх пенсіонерів отримали підвищення пенсій менше ніж на 200 грн.