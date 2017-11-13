В ПФУ сообщили, скольким пенсионерам перечисляют пенсии за границу

В соответствии с международными договорами о социальном обеспечении и действующим законодательством, Пенсионным фондом Украины осуществляется ежеквартальный перевод пенсий гражданам Украины, которые выехали на постоянное проживание за границу в страны, с которыми заключены межгосударственные договора в сфере пенсионного обеспечения.

"За 9 месяцев 2017 года проведено перевод пенсий 132 лицам на сумму 95 474,88 долл. США и 3969 лицам на сумму 1345 835,17 евро", - сообщили в ПФУ.

Перевод средств осуществляется через Государственный экспортно-импортный банк Украины.

Напомним, почти половина всех пенсионеров получили повышение пенсий меньше чем на 200 грн.