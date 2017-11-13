В ПФУ сообщили, скольким пенсионерам перечисляют пенсии за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Более 4 тысяч украинских пенсионеров официально получают пенсию из Украины за рубежом. Об этом сообщили УНН в Пенсионном фонде Украины в ответ на журналистский запрос.
В соответствии с международными договорами о социальном обеспечении и действующим законодательством, Пенсионным фондом Украины осуществляется ежеквартальный перевод пенсий гражданам Украины, которые выехали на постоянное проживание за границу в страны, с которыми заключены межгосударственные договора в сфере пенсионного обеспечения.
"За 9 месяцев 2017 года проведено перевод пенсий 132 лицам на сумму 95 474,88 долл. США и 3969 лицам на сумму 1345 835,17 евро", - сообщили в ПФУ.
Перевод средств осуществляется через Государственный экспортно-импортный банк Украины.
Напомним, почти половина всех пенсионеров получили повышение пенсий меньше чем на 200 грн.