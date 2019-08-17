У Петербурзі затримано щонайменше 10 учасників акцій протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Поодинокі пікети проходять в центрі російського міста Санкт-Петербурга в знак солідарності з москвичами, які вимагають чесних виборів, є затримані. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радио Свобода.
"До вечора суботи було затримано 10 активістів", - повідомляє видання.
При цьому, за даними Telegram-каналу "Допомога затриманим СПб", затримали 12 осіб.
На Дворцовій площі, біля Казанського собору і декількох інших місцях чергують поліцейські машини і автозаки, сотні співробітників поліції і ОМОН.
Першою затримали активістку Марію Кожеватову, другим - чоловіка, який поцікавився у поліцейських, чому їхні машини і автозаки припарковані з порушенням правил дорожнього руху. Обидва затримання відбулися на очах у депутата законодавчих зборів Бориса Вишневського, який прийшов до Гостиного двору як спостерігач.
За його словами, Марію Кожеватову затримали за дрібне хуліганство, але він стояв поруч і бачив, що вона ніяк не порушувала правил. Вишневський обурений поведінкою поліцейських, вважаючи її незаконною.
Ще до початку пікетів при виході з будинку за підозрою в організації масових заворушень було затримано активіста "Безстрокового протесту" Сергія Бєляєва. Учасники пікетів виступають за чесні вибори, вимагають зареєструвати незалежних кандидатів в депутати, покарати порушників Конституції.
Нагадаємо, раніше на акції в Москві почалися затримання.