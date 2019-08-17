В Петербурге задержаны минимум 10 участников акций протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Одиночные пикеты проходят в центре российского города Санкт-Петербурга в знак солидарности с москвичами, требующими честных выборов, есть задержанные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
"К вечеру субботы были задержаны 10 активистов", - сообщает издание.
При этом, по данным Telegram-канала "Помощь задержанным СПб", задержали 12 человек.
На Дворцовой площади, у Казанского собора и нескольких других местах дежурят полицейские машин и автозаков, сотни сотрудников полиции и ОМОН.
Первой задержали активистку Марию Кожеватову, вторым – мужчину, поинтересовавшегося у полицейских, почему их машины и автозаки припаркованы в нарушение правил дорожного движения. Оба задержания произошли на глазах у депутата законодательного собрания Бориса Вишневского, пришедшего к Гостиному двору в качестве наблюдателя.
По его словам, Марию Кожеватову задержали за мелкое хулиганство, но он стоял рядом и видел, что она никак не нарушала правил. Вишневский возмущен поведением полицейских, считая его незаконным.
Ещё до начала пикетов при выходе из дома по подозрению в организации массовых беспорядков был задержан активист “Бессрочного протеста” Сергея Беляева. Участники пикетов выступают за честные выборы, требуют зарегистрировать независимых кандидатов в депутаты, наказать нарушителей Конституции.
Напомним, ранее на акции в Москве начались задержания.