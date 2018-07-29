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У Петербурзі військовий катер врізався в опору мосту

У Петербурзі військовий катер врізався в опору мосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Десантний катер типу “Серна” врізався в опору Благовіщенського мосту в Петербурзі. Інцидент стався під час проходження в парадному строю по Неві вдень 29 липня, з посиланням на місцеве видання “Фонтанка” передає УНН.

Як передає видання, катер знесло течією від попереду йдуть кораблів і він навалився лівим бортом на опору мосту.

Після удару катер зміг відійти від опори, вирівняти курс і продовжити рух.

Нагадаємо, Збройні сили Росії провели невдалі ракетні стрільби у рамках підсумкової перевірки за 2016 навчальний рік на міжвидовому полігоні Чорноморського флоту ЗС РФ “Опук”, що розташований на тимчасово окупованій території АР Криму.

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