У Петербурзі військовий катер врізався в опору мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Десантний катер типу “Серна” врізався в опору Благовіщенського мосту в Петербурзі. Інцидент стався під час проходження в парадному строю по Неві вдень 29 липня, з посиланням на місцеве видання “Фонтанка” передає УНН.
Як передає видання, катер знесло течією від попереду йдуть кораблів і він навалився лівим бортом на опору мосту.
Після удару катер зміг відійти від опори, вирівняти курс і продовжити рух.
Нагадаємо, Збройні сили Росії провели невдалі ракетні стрільби у рамках підсумкової перевірки за 2016 навчальний рік на міжвидовому полігоні Чорноморського флоту ЗС РФ “Опук”, що розташований на тимчасово окупованій території АР Криму.