В Петербурге военный катер врезался в опору моста

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 35297 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100819 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122927 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130547 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168406 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153085 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140879 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130423 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180740 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118326 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В Петербурге военный катер врезался в опору моста

В Петербурге военный катер врезался в опору моста

Киев  •  УНН

 • 12888 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Десантный катер типа "Серна" врезался в опору Благовещенского моста в Петербурге. Инцидент произошел во время прохождения в парадном строю по Неве днем 29 июля, со ссылкой на местное издание "Фонтанка" передает УНН.

Как передает издание, катер унесло течением от впереди идущих кораблей и он навалился левым бортом на опору моста.

После удара катер смог отойти от опоры, выровнять курс и продолжить движение.

Напомним, Вооруженные силы России провели неудачные ракетные стрельбы в рамках итоговой проверки за 2016 учебный год на межвидовом полигоне Черноморского флота ВС РФ "Опук", который расположен на временно оккупированной территории АР Крым.

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