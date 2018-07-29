В Петербурге военный катер врезался в опору моста
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Десантный катер типа "Серна" врезался в опору Благовещенского моста в Петербурге. Инцидент произошел во время прохождения в парадном строю по Неве днем 29 июля, со ссылкой на местное издание "Фонтанка" передает УНН.
Как передает издание, катер унесло течением от впереди идущих кораблей и он навалился левым бортом на опору моста.
После удара катер смог отойти от опоры, выровнять курс и продолжить движение.
Напомним, Вооруженные силы России провели неудачные ракетные стрельбы в рамках итоговой проверки за 2016 учебный год на межвидовом полигоне Черноморского флота ВС РФ "Опук", который расположен на временно оккупированной территории АР Крым.