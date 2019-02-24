У Петербурзі BMW збив людей на тротуарі: загинули громадянин США і москвичка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У ніч на неділю, 24 лютого, автомобіль BMW X-6 виїхав на тротуар на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі і збив перехожих. Загинули дві людини - громадянин США і мешканка Москви. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає УНН.
"Один із загиблих - громадянин США 1978 року народження", - сказав співрозмовник агентства. Другою жертвою аварії, за його словами, стала 39-річна мешканка Москви.
Водій не став тікати з місця події і був затриманий. Порушено кримінальну справу.
За інформацією місцевих ЗМІ, водій - 30-річний уродженець Азербайджану Мурад Касимов - перебував під впливом газу. Його затримали на місці події.
Як повідомляв УНН, протягом доби, 23 лютого, патрульні поліцейські пропрацювали 6202 виклику і склали 154 адмінматеріал за керування в стані алкогольного сп'яніння водіїв.