У Петербурзі BMW збив людей на тротуарі: загинули громадянин США і москвичка

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У ніч на неділю, 24 лютого, автомобіль BMW X-6 виїхав на тротуар на Невському проспекті в Санкт-Петербурзі і збив перехожих. Загинули дві людини - громадянин США і мешканка Москви. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає УНН.