В Петербурге BMW сбил людей на тротуаре: погибли гражданин США и москвичка

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 25567 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 47249 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120905 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123477 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124739 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122634 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155091 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117349 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141297 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145197 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Петербурге BMW сбил людей на тротуаре: погибли гражданин США и москвичка

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. В ночь на воскресенье, 24 февраля, автомобиль BMW X-6 выехал на тротуар на Невском проспекте в Санкт-Петербурге и сбил прохожих. Погибли два человека — гражданин США и жительница Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передаёт УНН.

"Один из погибших - гражданин США 1978 года рождения", - сказал собеседник агентства. Второй жертвой аварии, по его словам, стала 39-летняя жительница Москвы.

Водитель не стал скрываться с места происшествия и был задержан. Возбуждено уголовное дело.

По информации местных СМИ, водитель — 30-летний уроженец Азербайджана Мурад Касымов — находился под воздействием газа. Его задержали на месте происшествия.

Как сообщал УНН, в течение суток, 23 февраля, патрульные полицейские проработали 6202 вызова и составили 154 админматериала за управление в состоянии алкогольного опьянения водителей.

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