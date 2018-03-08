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У Перу внаслідок ДТП з автобусом загинули 10 осіб

У Перу внаслідок ДТП з автобусом загинули 10 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули, 50 постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса в департаменті Аякучо в Перу. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеву радіостанцію RPP та перуанське інформаційне агентство Andina.

“Автобус, який їхав з Ліми у місто Аякучо, впав з висоти 120 м у прірву”, — йдеться в повідомленні Andina.

ДТП, які супроводжуються великою кількістю жертв, відбуваються в Перу регулярно. 21 лютого в департаменті Арекіпа на півдні країни автобус перекинувся на швидкісній автостраді і впав у прірву з висоти близько 100 м. Тоді загинули 44 людини.

На початку січня автобус, в якому перебувало понад 50 осіб, впав в прірву зі стометрової висоти на Панамериканському шосе в районі Пасамайо — 51 людина загинула.

Нагадаємо, 3 січня 2018 року 48 людей загинули в результаті зіткнення автобуса з вантажною фурою в Перу. Інцидент стався в 70 кілометрах від перуанської столиці Ліми на ділянці серпантину, відомого як “Поворот диявола”. Після зіткнення автобус з приблизно 50 пасажирами впав у прірву з висоти 100 метрів.

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