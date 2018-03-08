В результате ДТП с автобусом в Перу погибли 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли, 50 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в департаменте Аякучо в Перу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную радиостанцию RPP и перуанское информационное агентство Andina.
“Автобус, который ехал из Лимы в город Аякучо, упал с высоты 120 м в пропасть”, — говорится в сообщении Andina.
ДТП, которые сопровождаются большим количеством жертв происходят в Перу регулярно. 21 февраля в департаменте Арекипа на юге страны автобус перевернулся на скоростной автостраде и упал в пропасть с высоты около 100 м. Тогда погибли 44 человека.
В начале января автобус, в котором находилось более 50 человек, упал в пропасть со стометровой высоты на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо — 51 человек погиб.
Напомним, 3 января 2018 48 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в Перу. Инцидент произошел в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как “Поворот дьявола”. После столкновения автобус с примерно 50 пассажирами упал в пропасть с высоты 100 метров.