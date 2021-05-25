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У Перу перед виборами терористи вбили щонайменше 14 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Бойовики “Лівого сяючого шляху” вбили принаймні 14 людей, у тому числі двох дітей, у віддаленому регіоні Перу, відомому виробництвом коки, та спалили деякі тіла до невпізнання. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

У Перу перед виборами терористи вбили щонайменше 14 людей

Деталі

Перуанців закликали утриматися від голосування на президентських виборах 6 червня. Військові назвали вбивства “актом геноциду” і заявили, що “Сяючий шлях” раніше називав такі напади формою “соціальної чистки”. Заява запевнила перуанців про “безпечному виборчому процесі”.

Інцидент стався в регіоні під назвою Валле-де-лос-Ріос-Апурімак, Ене-і-Мантаро (VRAEM), де, за даними влади, 75% кокаїну виробляється в південноамериканській країні.

Доповнення

VRAEM, гірський регіон розміром з Пуерто-Рико, є центром постійних операцій силових структур проти залишків “Сяючого шляху”, який, як стверджує поліція, виступає “охоронцем” наркоторговців.

Маоїстська повстанська група, яку уряд давно розглядав як терористів, розпочала один із найбезпечніших внутрішніх конфліктів у Латинській Америці у 1980-х. За оцінками комісії з правди, близько 69 000 людей було вбито.

Нагадаємо

Під час операцій у провінціях Афганістану військові за минулу добу знищили 140 бойовиків терористичного руху “Талібан”.

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