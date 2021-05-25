В Перу перед выборами террористы убили по меньшей мере 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Боевики “Левого сияющего пути” убили по крайней мере 14 человек, в том числе двоих детей, в отдаленном регионе Перу, известном производством коки, и сожгли некоторые тела до неузнаваемости. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Перуанцев призвали воздержаться от голосования на президентских выборах 6 июня. Военные назвали убийства “актом геноцида” и заявили, что “Сияющий путь” ранее называл такие нападения формой “социальной чистки”. Заявление заверило перуанцев в “безопасном избирательном процессе”.
Инцидент произошел в регионе под названием Валле-де-лос-Риос-Апуримак, Эне и-Мантаро (VRAEM), где, по данным властей, 75% кокаина производится в южноамериканской стране.
Дополнение
VRAEM, горный регион размером с Пуэрто-Рико, является центром постоянных операций силовых структур против остатков “Сияющего пути”, который, как утверждает полиция, выступает “охранником” наркоторговцев.
Маоистская повстанческая группа, которую правительство давно рассматривал как террористов, начала один из самых безопасных внутренних конфликтов в Латинской Америке в 1980-х. По оценкам комиссии от истины, около 69 000 человек были убиты.
Напомним
Во время операций в провинциях Афганистана военные за минувшие сутки уничтожили 140 боевиков террористического движения “Талибан”.