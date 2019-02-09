У Перу через зливи та зсуви загинули п'ять людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Перу через зливи та зсуви грунту загинуло щонайменше 5 людей, більше 200 – постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційний портал Reliefweb.
"8 лютого 2019 року Національний центр з надзвичайних операцій Перу (COEN) повідомив про сильні дощі та зсуви, що сталися у Аплао (провінція Кастилія), районах Ріо-Гранде (Кондесуйос) і Кекенья (провінція Арекіпа) департаменту Арекіпа", - йдеться у повідомленні.
Так, станом на 8 лютого у Перу постраждало 230 людей і будинків, 17 осіб отримали тілесні ушкодження внаслідок зсувів. Крім того, було завдано шкоди медичному центру, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.
Нагадаємо, внаслідок злив у Саудівської Аравії загинули 12 людей.